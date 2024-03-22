Зделар полагает, что сборная России смогла бы выйти из группы на Евро-2024

Футболист московского ЦСКА и сборной Сербии Саша Зделар считает, что сборная России смогла бы преодолеть групповой этап предстоящего чемпионата Европы — 2024.

© Чемпионат.com

«Смогла бы выйти из группы на Евро-2024 эта сборная России? Да. У сборной России очень хорошие игроки, которые способны на это», — приводит слова Зделара Sport24.

Напомним, с февраля 2022 года сборные России и российские команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Накануне, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Сборные играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0. Голами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча, так же как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.