Руководство московского «Спартака» прописало новый пункт в контракте осужденного за наркоторговлю нидерландского нападающего команды Квинси Промеса. Lenta.ru

Отмечается, что в случае досрочного расторжения контракта по своей инициативе Промес должен будет выплатить «Спартаку» до 20 млн евро. Sports.ru

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, клуб и спортсмен подписали соглашение в 2021 году, когда в отношении Промеса возбудили дело за нападение на кузена. Согласно документу, в случае если игрок не сможет играть из-за приговора, договор будет расторгнут, а клуб и футболист не будут иметь друг к другу каких-либо претензий. ГлагоL