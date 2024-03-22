Молодежная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира

Молодежная сборная России обыграла сверстников из Уругвая в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Дмитрий Кучугура из «Краснодара».

Уругвай является действующим чемпионом мира среди молодежных команд. В финале 2023 года уругвайцы обыграли Италию со счетом 1:0.

21 марта в Москве национальная команда России обыграла Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года Исполком организации отменил принятое решение о допуске.