Захарян назвал свою футбольную мечту

Полузащитник сборной России и испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о своей футбольной мечте, передает «Спорт-Экспресс».

«Исполнилась ли моя мечта, когда сыграл в Лиге чемпионов? Да. Теперь какая мечта? Сыграть еще раз в Лиге чемпионов, пройти дальше 1/8 финала. Сейчас главное — в Ла Лиге подняться как можно выше», — сказал Захарян.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса», матч состоялся в рамках чемпионата Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.