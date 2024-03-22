Робиньо доставлен в бразильскую тюрьму

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Милана», «Манчестер Сити» Робиньо доставлен в тюрьму Тремембе, расположенную примерно в 150 километрах от города Сан-Паулу, где с сегодняшнего дня он начнёт отбывать наказание в виде девяти лет лишения свободы за групповое изнасилование. Об этом сообщает CNN Brasil.

По информации источника, на протяжении десяти дней бывший футболист будет находиться в одиночной камере, после чего его переведут в камеру, где содержатся ещё четыре-пять человек. Подчёркивается, что условия нахождения Робиньо в тюрьме предполагают трёхразовое питание, а также солнечные ванны.

Напомним, Робиньо был приговорён в 2017 году к девяти годам лишения свободы за изнасилование в ночном клубе Милана в 2013 году, когда он выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей, по данным итальянского правосудия, надругались над молодой албанкой, которая в тот день праздновала день рождения.