Украинский «Шахтер» оштрафовал футболиста за лайк под постом о победе сборной России над Сербией. Об этом сообщает «Футбол 24».

Как сообщает источник, полузащитник «Шахтера» Хусрав Тоиров лишится месячной зарплаты, которая составляет примерно 700 тыс рублей — эти деньги пойдут на обеспечение армии.

Тоиров родился в городе Дангара (Таджикистан) в 2004 году. Сначала он выступал на родине за «Локомотив-Памир». Также он прошел молодежную команду этого клуба. После он перебрался в «Динамо» (Душанбе). В 2022 году Тоиров переехал в Казахстан, где стал выступать за «Атырау».

В марте 2023 года футболист перешел в донецкий «Шахтер», подписав с украинским клубом контракт до 2028 года. Сумма трансфера футболиста составила порядка €300 тыс. За украинский клуб полузащитник провел два матча. В прошлом сезоне он стал чемпионом страны в составе «Шахтера».

В 2023 году Тоиров был впервые вызван в сборную Таджикистана. В его активе один сыгранный матч.