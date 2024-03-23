Матч России и Парагвая официально отменен

Товарищеская игра между Россией и Парагваем в Москве не состоится. О данном решении сообщила пресс-служба РФС.

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», – проинформировала организация.

Отмечается, что команды могут сыграть в другое время. Возможная дата – неизвестна.

РФС также сообщил, что все денежные средства за билеты будут возвращены болельщикам. Соответствующая информация о возврате будет опубликована позднее.

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