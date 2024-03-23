Сборная России может прекратить сборы на фоне трагедии в подмосковье

Валерий Карпин может принять решение прекратить сборы сборной России. Как сообщает источник, главный тренер сборной России Валерий Карпин в ближайшее время может принять решение завершить сборы национальной команды. Источник дополняет, что сборная Парагвая завершила свой сбор в Сочи и направилась домой.

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Напомним, ранее пресс-служба сборной России сообщила о том, что матч с национальной командой Парагвая, который должен был состояться 25 марта на стадионе «ВТБ Арена», был отменен.

21 марта сборная России встречалась с национальной командой Сербии в рамках товарищеского матча. По итогам противостояния подопечные Валерия Карпина смогли одержать разгромную победу со счетом 4:0.