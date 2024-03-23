Футболисты сборной России сдают кровь для пострадавших при теракте в Красногорске

Игроки и члены тренерского штаба сборной России по футболу сдают кровь для пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", передает корреспондент ТАСС.

Среди сдававших кровь, в частности, были представители московских клубов, вызванные на мартовский тренировочный сбор национальной команды.

"Я не первый раз донор, постоянно это делаю, - сказал ТАСС тренер сборной России Луис Касайс Мартинес. - В этот раз даже не раздумывал, это нужное дело".

21 марта сборная России в товарищеском матче обыграла команду Сербии со счетом 4:0. На 25 марта у российской сборной был запланирован матч с командой Парагвая, но 23 марта он был отменен.

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 115 человек, число жертв может увеличиться.