Карпин рассказал о состоянии футболистов сборной после теракта в «Крокусе»

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин рассказал, когда понял то, что товарищеский матч против Парагвая не состоится. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

"Когда в субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, и сказал, что игры не будет. Вариант с проведением игры в "Сочи" без зрителей? Не в курсе. Могу лишь сказать, что до звонка Максима Львовича мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке. В субботу тренировки не было. А дальше было собрание, на котором объявили, что второго матча не будет, поэтому всех распускаем по домам", - сказал Карпин.

21 марта россияне в товарищеском матче в Москве разгромили сборную Сербии со счетом 4:0.

Футболисты сборной России сдают кровь для пострадавших при теракте в Красногорске

25 марта сборная России должна была принять в Москве Парагвай. Встреча была отменена из-за теракта в "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы "Пикник".