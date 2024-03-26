Орлов оценил прогресс Арсена Захаряна после полугода в «Реале Сосьедад»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил прогресс российского хавбека Арсена Захаряна после полугода в «Реале Сосьедад».

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«Ну, я бы не сказал, что Захарян совершенно иной человек после Испании, но видно, что парень прогрессирует, но ему ещё очень много надо для того, чтобы стать основным игроком в своей команде», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.