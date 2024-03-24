24-летний футболист умер во время тренировки

Колумбийский форвард боливийского «Реала Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран скончался во время тренировки своей команды.

Как сообщает Marca, в пятницу, 22 марта, Бельтран потерял сознание на утренней тренировке клуба. Его доставили в больницу, где врачи не смогли привести футболиста в чувства. Бельтран умер от сердечно-лёгочной недостаточности в возрасте 24 лет.

«Он был больше, чем просто талантливым игроком: он был другом, товарищем по команде и источником вдохновения для многих. Его страсть к игре и неутомимый дух будут помнить и ценить вечно», — написано в заявлении «Реала Санта-Крус».

Колумбийский игрок за всю свою карьеру провёл 24 матча, в которых забил один мяч и записал на свой счёт три голевые передачи.