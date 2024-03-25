Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ в третий раз подряд

Завершился финальный матч Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и национальной командой Мексики. По итогам противостояния победу одержала национальная команда США со счётом 2:0. Таким образом, эта победа стала для США третьей подряд в данном турнире.

Отметим, что в первом розыгрыше Лиги наций в 2021 году сборная США в финале обыграла Мексику со счётом 3:2 в дополнительное время. В финале второго розыгрыша турнира, который проходил летом 2023-го, американская национальная команда со счётом 2:0 обыграла сборную Канады.

Лига наций КОНКАКАФ — международный футбольный турнир среди сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, который проводится под руководством КОНКАКАФ. В турнире принимают участие все 40 национальных команд, входящих в КОНКАКАФ, за исключением Гватемалы, членство которой в ФИФА было приостановлено в 2016 году.

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