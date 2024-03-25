Полузащитник «Спартака» высказался о роли Промеса в команде

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин высказался о роли Квинси Промеса в команде. Напомним, у нидерландского футболиста возникли серьёзные проблемы с законом на родине — его приговорили к тюрьме.

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