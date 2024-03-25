Чилиец Сааведра рассматривает «Сочи» как трамплин в европейский клуб

Чилийский новичок «Сочи» полузащитник Игнасио Сааведра сообщил, что рассматривает российский клуб как вероятный трамплин для перехода в европейскую команду.

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25‑летний Сааведра перешел из чилийского «Универсидад Католика» в «Сочи» 24 января.

— Роберт Морено говорил, что переход в этот клуб и эту лигу может стать для меня трамплином в Европу. Но сейчас не нужно никуда спешить, я игрок «Сочи». Здесь совершенно другая для меня страна, надо сначала спокойно поработать и адаптироваться. Если у меня это получится в РПЛ, то может получиться и в более сильной европейской лиге. Так что делаю постепенные шаги и нацелен на выполнение задач с нынешней командой, — приводит слова чилийца «РБ Спорт».

«Сочи» с 13 очками располагается на 16‑й строчке в турнирной таблице чемпионата России. С декабря пост главного тренера команды занимает испанец Роберт Морено.