Зорин оценил чемпионские перспективы «Спартака» в следующем сезоне

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» оценил чемпионские перспективы команды в следующем сезоне.

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– Есть матч – мы готовимся к нему, должны выиграть. Закончится этот матч, и мы начнём подготовку к следующему. Не нужно заглядывать вперёд: набрать столько-то очков, занять такое-то место. Стараемся выиграть каждую игру.

– Хотя бы в следующем сезоне «Спартаку» реально побороться за чемпионство?

– Борьба реальна. Посмотрим, что будет в следующем году, мы хотим побеждать.

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 20 проведённых матчей. Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 70 матчей во всех официальных турнирах, одержали 35 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение.