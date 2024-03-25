Финал Лиги наций КОНКАКАФ дважды прерывался из-за гомофобных кричалок.

© Sports.ru

В финальном матче сборная США обыграла команду Мексики со счетом 2:0 и стала победителем турнира в 3-й раз подряд.

Как передает ESPN, на 88-й минуте канадский судья Дрю Фишер остановил матч из-за кричалок гомофобного содержания со стороны мексиканских болельщиков. Игра возобновилась спустя 4,5 минуты. Через 6 минут матч вновь был остановлен на 1,5 минуты. В итоге ко второму тайму было добавлено 9 минут.

Отмечается, что финал предыдущего розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ также приостанавливался из-за гомофобных скандирований болельщиков.

После игры КОНКАКАФ осудил поведение мексиканских болельщиков в официальном заявлении. О каких-либо дисциплинарных мерах на данный момент не сообщается.