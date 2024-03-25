$92.61+0.66100.22-0.15
Войти в почту

«Барса» не планирует зарабатывать на продаже молодых игроков. Каталонцы отказались от 35 млн евро за Форта

«Барселона» отказалась продать Эктора Форта за 35 млн евро.

«Барселона» отказалась продать Эктора Форта за 35 млн евро
© Sports.ru

По информации Mundo Deportivo, каталонцы отклонили предложение о покупке защитника в размере 35 миллионов евро.

Текущий контракт 17-летнего футболиста действует до 2025 года, руководство клуба планирует переговоры о новом соглашении. Предполагается, что сумма новых отступных будет существенно увеличена, как это было сделано ранее в контрактах Ламина Ямаля и Фермина Лопеса.

Подчеркивается, что «Барселона» даже отдаленно не рассматривает возможность заработка на молодых игроках, которые в этом сезоне заработали места в основном составе.

В начале августа Эктору Форту исполнится 18 лет, после чего он сможет заключать контракт на срок более трех сезонов. Однако обновленное соглашение с последующим повышением зарплаты может быть заключено и раньше.

Защитник уже провел за «Барселону» семь игр (четыре в Ла Лиге, две в Кубке Испании и одну в Лиге чемпионов), пять из которых в стартовом составе. В этом месяце футболист принимает участие в матчах сборной Испании до 19 лет.

Футбол