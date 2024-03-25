«Барселона» отказалась продать Эктора Форта за 35 млн евро.

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По информации Mundo Deportivo, каталонцы отклонили предложение о покупке защитника в размере 35 миллионов евро.

Текущий контракт 17-летнего футболиста действует до 2025 года, руководство клуба планирует переговоры о новом соглашении. Предполагается, что сумма новых отступных будет существенно увеличена, как это было сделано ранее в контрактах Ламина Ямаля и Фермина Лопеса.

Подчеркивается, что «Барселона» даже отдаленно не рассматривает возможность заработка на молодых игроках, которые в этом сезоне заработали места в основном составе.

В начале августа Эктору Форту исполнится 18 лет, после чего он сможет заключать контракт на срок более трех сезонов. Однако обновленное соглашение с последующим повышением зарплаты может быть заключено и раньше.

Защитник уже провел за «Барселону» семь игр (четыре в Ла Лиге, две в Кубке Испании и одну в Лиге чемпионов), пять из которых в стартовом составе. В этом месяце футболист принимает участие в матчах сборной Испании до 19 лет.