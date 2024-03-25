Килиан Мбаппе может выплатить «ПСЖ» часть подписного бонуса в новом клубе.

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Как сообщает The Athletic, парижский клуб ожидает, что Мбаппе компенсирует часть убытков в случае ухода свободным агентом этим летом. «ПСЖ» планирует достичь с форвардом соглашения, по которому он выплатит клубу часть подписного бонуса.

Ранее Мбаппе также отказался от бонуса за лояльность в размере 80 млн евро.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Мбаппе считается «Реал», однако на данный момент информация о соглашении с мадридцами не подтверждена.