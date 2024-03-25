Агент Роши: Виллиан обеспокоен терактом в Москве, но не думает об уходе из ЦСКА

Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал, как бразилец отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холл». По словам агента, футболист обеспокоен ситуацией и соболезнует жертвам ужасной трагедии. Несмотря на это, Роша не думает об уходе из ПФК ЦСКА.

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«Безусловно, это страшная трагедия. Виллиан солидарен с россиянами и обеспокоен ситуацией, но пока не думает об уходе из ЦСКА. Он надеется, что ситуация разрешится, и сердечно соболезнует жертвам этого ужасного нападения», — приводит слова Игора Кампеделли Metaratings.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Долгое время продолжался масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по итогам трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур.