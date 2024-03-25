Гранд турецкого футбола может заявиться в чемпионат Испании

Гранд турецкого футбола стамбульский «Фенербахче» может заявиться в лиги Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции или Италии, передает комментатор Экрем Шенер в соцсетях.

Причиной тому стала драка между игроками «Фенербахче» и болельщиками «Трабзонспора», которая произошла 17 марта. Матч прошел в Трабзоне, где хозяева потерпели поражение со счетом 2:3. После финального свистка толпа болельщиков ворвалась на поле, нападая на игроков команды-соперника, метая в них бутылки и провоцируя потасовку. Футболисты укрылись в раздевалке, пока судьи не смогли успокоить ситуацию.

Турецкая футбольная федерация (ТФФ) объявила о намерении провести расследование инцидента. Отмечается, что виновные будут наказаны.

2 декабря 2023 года ТФФ временно приостановила чемпионат страны после инцидента в матче 15-го тура между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), когда президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа напал на арбитра Халила Умута Мелера

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В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает второе место, набрав 79 очков.. В турнирной таблице чемпионата Турции "Фенербахче" занимает второе место, набрав 79 очков.