Игрок «Реала» Винисиус расплакался на пресс-конференции

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор расплакался на пресс-конференции, когда журналист задал вопрос о расизме по отношению к нему, передает "Чемпионат".

"Я просто хочу играть в футбол, делать все ради клуба и моей семьи и никогда не видеть, как страдают темнокожие люди", - сказал Винисиус.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года. До этого он играл в Бразилии за "Фламенго". В составе испанской команды Винисиус дважды стал чемпионом страны, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок. В сезоне-2021/22 вингер праздновал победу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Винисиус провел в Ла Лиге 20 матчей, отметившись 12 забитыми мячами. После 29 игр "Реал", набрав 72 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На втором месте идет каталонская "Барселона", имея в активе 64 очка. Замыкает тройку сильнейших "Жирона" (62).