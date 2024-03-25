Российский футболист стал вторым в мире молодым игроком по успешным обводкам

Российский футболист московского "Локомотива" Сергей Пиняев занял второе место по успешным обводкам среди атакующих игроков по всему миру в возрасте до 20 лет, передает CIES Football Observator.

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На счету Пиняева 62,1% успешных обводок за 90 минут матча. Первое место по этому показателю занимает иракский футболист шведского "Хаммарбю" Монтадер Маджед (62,9%).

Сергей Пиняев перешел в стан красно-зеленых зимой 2023 года. До этого он выступал за самарские "Крылья Советов". Футболист неоднократно проходил стажировку в английском "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пиняев провел 20 матчей, забив два мяча.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает пятое место, набрав 32 очка. Лидирует в чемпионате петербургский "Зенит", имея в активе 40 очков. На втором месте идет "Краснодар", отставая от сине-бело-голубых на один балл. Замыкает тройку сильнейших московское "Динамо", имея 38 очков.