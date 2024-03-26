«Не будь слабаком, футбол – для мужчин». Чилаверт о жалобах Винисиуса на расизм

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт прокомментировал видео, на котором крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор плачет, отвечая на вопрос о расовой дискриминации чернокожих футболистов.

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«Хлеба и зрелищ. Первый, кто оскорбляет и нападает на соперников, – это он. Не будь слабаком, футбол – для мужчин», – написал Чилаверт в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании. Один из последних случаев произошёл 17 марта во время матча 29-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Реал» (2:4). Болельщики хозяев скандировали «Винисиус, умри!» в адрес форварда. После этого инцидента руководство мадридского «Реала» подало жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании на арбитра, не обратившего внимания на оскорбления.