«Милан» намерен продлить контракт с Эрнандесом

Руководство «Милана» намерено пролонгировать трудовое соглашение с 26-летним левым защитником Тео Эрнандесом, истекающее летом 2026 года. Об этом сообщает Football Italia.

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По информации источника, желание «россонери» сохранить французского футболиста в клубе усилилось на фоне активного интереса им со стороны мюнхенской «Баварии». Подчёркивается, что старший советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович должен принять непосредственное участие в переговорах о продлении контракта с Эрнандесом.

Напомним, в нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и десятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.