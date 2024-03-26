Более 1600 фанатам из Великобритании запретят покидать страну во время Евро

Более 1600 футбольным болельщикам из Великобритании, замешанным в противоправных действиях, запретят покидать страну на период проведения чемпионаты Европы 2024 года, который состоится грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, эти фанаты будут вынуждены сдать свои паспорта. В случае, если они посетят территорию Германии, где пройдёт обозначенный турнир, им будет грозить шесть месяцев тюремного заключения или крупный штраф. Отмечается, что данные болельщики смогут покинуть Великобританию только при помощи специального разрешения.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года будет проходить с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе со Словенией, Данией и Сербией.