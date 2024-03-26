«Манчестер Юнайтед» может быть отстранен от еврокубков из-за нового владельца

«Манчестер Юнайтед» может остаться без еврокубков в следующем сезоне из-за нового правила УЕФА о «множественном владении», согласно которому клубы, принадлежащие одному владельцу, не обладают правом выступать в одном и том же турнире. Об этом информирует Sport.es.

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Новым совладельцем «красных дьяволов» является британский миллиардер Джим Рэтклифф, компания которого также является владельцем французского клуба «Ницца».

Напомним, на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии, таким образом борясь за попадание в Лигу Европы. В свою очередь, «Ницца» на сегодняшний день располагается на четвёртой строчке во французской Лиге 1, которая даёт право участвовать в этом же турнире.