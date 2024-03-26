В Германии усилят контроль на границе во время чемпионата Европы‑2024

Безопасность на чемпионате Европы‑2024 по футболу является главным приоритетом для Германии, заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

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— Во время турнира мы будем осуществлять временный пограничный контроль на всех границах Германии, чтобы иметь возможность предотвратить въезд в страну возможных преступников. Это необходимо для наилучшей защиты этого крупного международного мероприятия. Для Евро мы еще теснее объединяем силы силовиков и готовимся ко всем возможным опасностям. Речь идет о маршрутах передвижения сборных, гостей и болельщиков. Речь идет о безопасности на стадионе и в фан‑зонах, — приводит слова Фезер Rheinischen Post.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.