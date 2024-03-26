Хвича получил мышечную травму в дополнительное время матча Грузии с Грецией

Хвича Кварацхелия был заменен в конце решающей игры с участием сборной Грузии.

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Вингер получил повреждение в области паха или левого бедра в дополнительное время матча против Греции в квалификации Евро-2024.

Представляющему «Наполи» футболисту была оказана медицинская помощь, но продолжить игру он не смог и был заменен на 109-й минуте.

Грузия одержала победу в серии пенальти и вышла на Евро-2024.

30 марта «Наполи» предстоит встреча с «Аталантой» в Серии А.