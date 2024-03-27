Мак Аллистер рассказал о человеческих качествах Месси

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал выступления в национальной команде Аргентины с нападающим Лионелем Месси.

«Он во многом помогает окружающим, очень спокоен и вежлив. Но его характер виден в общении. О том, какой он на поле, думаю, не нужно говорить – люди могут увидеть все сами. Для меня он лучший игрок в истории. Поначалу я думал: «О, я буду играть и тренироваться с Месси!» Но затем я понял, какой он замечательный человек. Это тоже очень важно – возможно, люди не замечают этого», — приводит слова Мак Аллистера пресс-служба «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах за «Интер Майами» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.