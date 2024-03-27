Экс-защитник сборной России объяснил свое решение завершить карьеру

Бывший защитник сборной России и ряда клубов РПЛ Фёдор Кудряшов объяснил своё решение завершить карьеру. Игрок объявил, что решил повесить бутсы на гвоздь, в феврале 2024 года в возрасте 36 лет.

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