«Динамо» подарит абонементы на оставшиеся матчи сезона фанатам, сдавшим кровь

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о благотворительной акции для доноров, сдавших кровь для помощи пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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Любой донор, сдавший кровь после 22 марта, сможет бесплатно получить абонемент на домашние матчи «бело‑голубых» до конца сезона‑2023/24. Акция продлится до 30 апреля.

— Акция благодарности тем, кто неравнодушен и всегда рядом в тяжелых ситуациях. Добро должно быть регулярным, — говорится в сообщении «Динамо».

Команда Марцела Лички до конца нынешнего сезона проведет пять домашних матчей в РПЛ, включая игры с московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Также абонемент действует на матчи Кубка России.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.