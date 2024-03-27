Мбаппе освистали во время матча против сборной Чили на стадионе «Марселя»
Болельщики освистали Килиана Мбаппе во время матча Франции и Чили.
Вчерашний товарищеский матч в Марселе завершился победой французов со счетом 3:2.
Как передает Marca, болельщики на стадионе «Велодром» отреагировали свистом на имя Килиана Мбаппе во время объявления составов команд. Кроме того, в адрес форварда «ПСЖ» свистели на протяжении всего матча.
Отметим, что в это воскресенье «ПСЖ» сыграет с «Марселем» на выезде в рамках Лиги 1.
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Мбаппе освистали во время матча против сборной Чили на стадионе «Марселя»