Мбаппе освистали во время матча

Болельщики освистали Килиана Мбаппе во время матча Франции и Чили.

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Вчерашний товарищеский матч в Марселе завершился победой французов со счетом 3:2.

Как передает Marca, болельщики на стадионе «Велодром» отреагировали свистом на имя Килиана Мбаппе во время объявления составов команд. Кроме того, в адрес форварда «ПСЖ» свистели на протяжении всего матча.

Отметим, что в это воскресенье «ПСЖ» сыграет с «Марселем» на выезде в рамках Лиги 1.