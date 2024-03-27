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Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в спину в матче Бразилии с Испанией. Экс-защитник «Сити» написал: «Может, он хотел потанцевать?»

Эмерик Лапорт пошутил о стычке с Винисиусом Жуниором в матче Испании и Бразилии.

Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в спину в матче Бразилии с Испанией
© Sports.ru

Товарищеская игра сборных на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 3:3.

В одном из эпизодов матча между игроками команд возник конфликт, в ходе которого Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в поясницу. Экс-игрок «Ман Сити» развернулся и оттолкнул бразильца руками, после чего между ними завязалась перепалка.

В твиттере появилось видео эпизода с подписью: «Я просто хочу играть в футбол» и несколькими плачущими эмодзи. Напомним, на пресс-конференции перед матчем вингер «Реала» и сборной Бразилии заплакал, говоря о расизме.

«Может быть, он хотел потанцевать?» – написал защитник сборной Испании, ответив на твит с видеороликом.
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