Полузащитник «Челси» пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

Полузащитник лондонского «Челси» Ромео Лавиа выбыл из строя до конца нынешнего сезона, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter), ссылаясь на свои источники в клубе.

Напомним, в октябре прошлого года футболист столкнулся с рецидивом травмы лодыжки, из-за которой выбыл до конца декабря. До этого Лавиа повредил лодыжку в середине сентября. Суммарно в футболе «Челси» в этом сезоне он провёл на поле 32 минуты в официальных матчах. К «синим» бельгийский хавбек присоединился в прошлое летнее межсезонье, лондонцы заплатили «Саутгемптону» за опорного полузащитника € 62 млн.