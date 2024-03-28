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В «Юве» опровергли интерес к Митаю: «Его нет даже в нашем шорт-листе. Переговоров с «Локомотивом» не ведем»

В «Ювентусе» отрицают интерес к защитнику «Локомотива» Марио Митаю.

В «Ювентусе» прокомментировали слухи об интересе к защитнику «Локомотива»
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Ранее сообщалось, что скауты туринцев просматривали Митая в товарищеском матче сборной Албании против Чили. Утверждалось, что защитник может стать конкретной целью «Ювентуса».

«Я и спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли не ведем никаких переговоров с «Локомотивом» по трансферу Митая. Более того, я вам скажу, что его нет даже в нашем шорт‑листе на усиление команды», – сказал заместитель спортивного директора «Ювентуса» Джованни Манна.
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