Черевченко: из «Торпедо» ко мне никто не обращался, и никакого согласия я не давал

Бывший главный тренер «Локомотива» и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил «Матч ТВ», что спортивный блок «Торпедо» не обращался к нему по поводу возможного назначения в московский клуб в случае увольнения Олега Кононова.

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Ранее «Чемпионат» сообщил, что в беседе со спортивным блоком московского клуба Черевченко дал согласие возглавить команду, если будет принято решение уволить главного тренера автозаводцев Олега Кононова.

— Спасибо, что я от вас все эти новости узнаю (смеется). Конечно, из «Торпедо» ко мне никто не обращался. И, соответственно, никакого согласия я не давал. Я уже опровергал эту информацию, но она опять вылезает, — сказал Черевченко «Матч ТВ».

Кононов возглавил «Торпедо» в январе. Под руководством 58‑летнего тренера москвичи в МЕЛБЕТ‑Первой Лиге проиграли два матча и один раз сыграли вничью. Команда после 23 игр набрала 28 очков и занимает 12‑е место в турнирной таблице.