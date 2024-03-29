АПЛ запретила болбоям подавать мячи футболистам во время игр

Английская Премьер-лига запретила болбоям подавать мячи игрокам во время матчей на фоне опасений, что такая система даёт несправедливое преимущество хозяевам поля, которые просят подавать мяч игрокам как можно быстрее и благодаря этому проводят опасные атаки. Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, игроки теперь должны брать мяч у ближайшего конуса, а не получать брошенный болбоями мяч. Отметим, что детям, подающим мячи, больше не разрешается даже находиться рядом с конусами во время матчей. Лига надеется, что таким образом игроки поймут, что во время игры они должны сами подбирать мяч.

В рамках изменения во время матчей на боковых линиях теперь будут находиться ещё четыре мяча. Болбоям будет поручено возвращать мяч на свободный конус всякий раз, когда используется новый мяч.