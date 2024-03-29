«Лестер» уволил тренера женской команды из-за предполагаемой связи с футболисткой

Английский клуб «Лестер Сити» объявил об увольнении главного тренера женской команды Вилли Кирка. Основанием для этого стало «нарушение кодекса поведения» со стороны специалиста. Британская пресса сообщала, что у Кирка были неуставные отношения с одним игроком женской команды «лис».

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