Быстров раскритиковал «Спартак» и Абаскаля за ничью с «Уралом»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что считает позором для «Спартака» и главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля итоговый результат матча с «Уралом».

В субботу «Спартак» в домашнем матче не смог обыграть екатеринбургский «Урал» в матче 22‑го тура МИР РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Абаскаль в предматчевом комментарии в эфире «Матч ТВ» заявил, что состав ему подсказывает бог.

— Все знали, как будет «Урал» действовать со «Спартаком». Это позор, позор, что ты не можешь у себя дома выиграть у такого «Урала». В «Спартаке» должны играть люди те, которые могут делать результат. Надо тренера менять, — сказал Быстров в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Спартак» после 21 матча набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.