Дани Алвес предстанет перед судом по новому обвинению

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес, приговорённый к 4,5 года тюрьмы по обвинению в изнасиловании, ещё раз предстанет перед судом по делу о нарушении авторских прав. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, в 2020 году, когда Алвес принимал участие в проекте, цель которого заключалась в борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса, он опубликовал песню под названием Avião. В авторах этой песни значились несколько известных артистов, однако два бразильских композитора — Джулиано Матеус и Тьяго Матеус — заявляют, что Алвес исключил их имена из перечня создателей песни.

«Дани Алвес обманным путём исключил имена истинных создателей. Другими словами, для проведения кампании против неправдивых новостей ООН было использовано произведение ложного авторства», – цитирует источник заявление латиноамериканских исполнителей.

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Подчёркивается, что в скором времени Алвес предстанет перед бразильским судом, но будет давать показания по видеосвязи.