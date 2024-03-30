Иностранный игрок «Ростова» признался, что называет Карпина папой

Нападающий "Ростова" Мохаммад Мохеби рассказал об отношении главного тренера команды Валерия Карпина к игрокам. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

"Я его называю мистером и иногда называю его папой. Конечно, когда мы допускаем ошибки, он может повысить голос, но это для того, чтобы мы стали лучше. После каждой тренировки он нам объясняет ошибки и показывает, как лучше делать", - сказал Мохеби.

Мохеби перешел в "Ростов" летом 2023 года. До этого нападающий выступал у себя на родине в Иране и за португальскую "Санта-Клару". В 2023 году он в составе сборной Ирана завоевала бронзовую медаль Кубка Азии.

29 марта "Ростов" разгромил московское "Динамо" со счетом 4:1. На счету Мохеби дубль и голевая передача. Еще по голу забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

После этой победы "Ростов" набрал 30 очков и переместился с 10-го на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует "Зенит". На одно очко от него отстает "Краснодар", который переместился на второе место по результатам прошлого тура. "Динамо" - третье.