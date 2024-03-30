Экс-игрок ЦСКА заявил, что судьи помогают «Зениту»

Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев считает, что красно-синие в этом сезоне будут бороться за серебро или бронзу чемпионата России. Его слова передает Betonmobile.

"ЦСКА будет бороться за второе-третье место. Команда, скорее всего, не сможет претендовать на первую строчку, уже далековато. Поэтому чемпионом, наверное, станет "Зенит". У них хороший подбор игроков, они могут купить кого угодно, потому что богатый клуб. Так что, с ними будет, конечно, трудно бороться. Да и судьи, волей-неволей, петербуржцам помогают", - сказал Пономарев.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набрав 32 очка, делит четвертое место с "Локомотивом". В этом туре подопечные Владимира Федотова сыграют с "Сочи" на выезде.

В 22-м туре пока прошел лишь один матч. "Динамо" уступило "Ростову" со счетом 1:4. Бело-голубые упустили возможность подняться на первое место. Лидирует в чемпионской гонке "Зенит". На второе место по итогам прошлого тура опустился "Краснодар".