Тренер «Динамо» рассказал, сколько ему нужно денег для жизни в Москве

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка удивился тому, сколько денег экс-полузащитник команды Арсен Захарян тратит в Испании. Его слова передает "Рейтинг букмекеров".

"Захарян рассказал, что тратит в Испании 2-3 тысячи евро? Это много! Почему так много? Сколько я трачу в Москве? Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро — мне этого хватает", - сказал Личка.

Личка возглавил "Динамо" в июне 2023 года. Предыдущим местом работы чешского специалиста был "Оренбург". Он выводил команду из Первой лиги в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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29 марта "Динамо" в Москве разгромно проиграло "Ростову" со счетом 1:4. После первого тайма гости вели со счетом 3:0. Дубль на счету Мохеби, еще по голу забили Глебов и Щетинин.

"Динамо" упустило возможность возглавить турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). 30 марта "Зенит" сыграет с "Крыльями Советов", а "Краснодар" 31 марта отправится в гости к "Локомотиву".