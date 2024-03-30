Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Краснодар»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мыслями о предстоящей игре железнодорожников с «Краснодаром» в 22-м туре Российской Премьер-лиги. Встреча пройдёт 31 марта и начнётся в 19:30 мск.

© РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»