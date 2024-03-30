«Сочи» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 22‑го тура РПЛ

«Сочи» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 22‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Встреча пройдет в субботу в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Чистяков, Макарчук, Марсело (капитан), Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.

ЦСКА: Акинфеев (капитан), Мойзес, Дивеев, Виллиан, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Давила.

Матч «Сочи» — ЦСКА в прямом эфире покажет телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР с 16:20 (мск), а также сайты sportbox.ru и matchtv.ru. Сочи - ЦСКА. МИР Российская Премьер-лига. Тур 22