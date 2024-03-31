Мбаппе: хочу стать главным героем в ближайшие месяцы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о важности грядущего матча 27-го тура чемпионата Франции с «Марселем», который состоится сегодня, 31 марта.

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«Я хочу стать главным героем в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень интересные вещи. Воскресный матч крайне важен для нас, болельщиков, а также раздевалки, потому что это начало важной главы, решающего месяца в нашем сезоне», — приводит слова Мбаппе AS.

Напомним, матч «Марсель» — «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

После 26 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 59 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Франции «Марсель» заработал 39 очков и расположился на седьмой строчке.