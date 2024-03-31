Голевая передача Захаряна помогла «Реалу Сосьедад» обыграть «Алавес»

Сегодня, 31 марта, прошёл матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Реал Сосьедад». Игра проводилась на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч начался в 19:30 мск. Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте Хон Пачеко вывел гостей вперёд. Ему ассистировал российский полузащитник Арсен Захарян.

После 29 туров чемпионата Испании «Алавес» набрал 32 очка и занимает 13-е место. В свою очередь, «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр в испанской Примере заработал 49 очков и расположился на шестой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата команды встречались в 19-м туре. В том матче «Реал Сосьедад» и «Алавес» сыграли вничью со счётом 1:1.

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