"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче АПЛ

В центральном матче 29 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом».

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Встреча, которая прошла в Манчестере, завершилась со счетом 0:0.

«Манчестер Сити» владел мячом более 70% игрового времени, но нанес всего один удар в створ ворот. «Арсенал» отметился двумя ударами в створ ворот соперника.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 64 очка. «Арсенал» занимает вторую строчку, имея в активе 65 баллов. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набрав 67 очков.

Также в зоне Лиги чемпионов сейчас находится бирмингемская «Астон Вилла», имея в активе 59 набранных баллов.

«Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» сейчас находятся в зоне вылета.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Встреча пройдет 3 апреля, команды выйдут на поле в 22.15 по московскому времени. «Арсенал» на своем поле сыграет с «Лутоном». Матч пройдет 3 апреля. Команды выйдут на поле в 21.30 по московскому времени.