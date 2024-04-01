Холанда назвали игроком четвертого дивизиона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Его слова передает Goal.

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«Уровень его игры в целом очень низкий. Не только сегодня. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом для такого футболиста очень плоха. Ему нужно прибавлять. Для меня он выглядит почти как игрок Лиги 2 (4-й по силе дивизион Англии). Он должен прибавить в плане игры в целом, и это произойдет в ближайшие несколько лет», — сказал Кин.

31 марта «Ман Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» 0:0. Холанд провел на поле весь матч.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В текущем сезоне норвежец отметился 18 забитыми мячами в 24 матчах АПЛ. Еще он записал на свой счет четыре голевых передачи.